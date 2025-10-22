Lkw landet im Graben: Verkehrsteilnehmer müssen mit Vollsperrung rechnen

Remmels - Schwerer Unfall auf der B77 in Schleswig-Holstein : Ein Lkw kam von der Fahrbahn ab - und landete im Graben.

Auf der B77 ist ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. © Florian Sprenger

Gegen 12.20 Uhr war das Fahrzeug auf der Bundesstraße Höhe Remmels unterwegs, als der Fahrer plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, so ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster auf Nachfrage von TAG24.

Andere Fahrzeuge seien bei dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Verletzt wurde der Fahrer durch den Unfall nicht. Aktuell befinde sich das Fahrzeug noch immer an der Unfallstelle.

Der Lkw soll in Kürze vom Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden. Aktuell sei die Straße für andere Verkehrsteilnehmer weiterhin benutzbar. "Nachher muss die Straße kurzfristig ganz gesperrt werden", erklärte der Sprecher.