Messer-Mann raubt Tankstelle aus und lässt sich von Angestellter kutschieren

Schleswig - Am Montagabend raubte ein bewaffneter Mann eine Tankstelle in Schleswig aus. Anschließend ließ er sich von der Angestellten fahren.

Die Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 22.15 Uhr wollte die 33-Jährige Feierabend machen und die Tankstelle verlassen, als plötzlich ein maskierter Mann auftauchte und sie mit einem Messer bedrohte, teilte die Polizei mit.

Der Mann drängte sie zurück in den Verkaufsraum und zwang sie zur Herausgabe von Geld und Zigaretten.

Über seine Flucht hatte sich der Verbrecher offenbar noch keine großen Gedanken gemacht. Also zwang er die 33-Jährige dazu, ihn bis in die Schleswiger Straße Lollfuß zu fahren und setzte seine Flucht von dort zu Fuß fort.

Die Fahndung blieb erfolglos, der Mann erbeutete einen dreistelligen Bargeld-Betrag.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe und beschreibt den Täter wie folgt: