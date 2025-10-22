Messer-Mann raubt Tankstelle aus und lässt sich von Angestellter kutschieren
Schleswig - Am Montagabend raubte ein bewaffneter Mann eine Tankstelle in Schleswig aus. Anschließend ließ er sich von der Angestellten fahren.
Gegen 22.15 Uhr wollte die 33-Jährige Feierabend machen und die Tankstelle verlassen, als plötzlich ein maskierter Mann auftauchte und sie mit einem Messer bedrohte, teilte die Polizei mit.
Der Mann drängte sie zurück in den Verkaufsraum und zwang sie zur Herausgabe von Geld und Zigaretten.
Über seine Flucht hatte sich der Verbrecher offenbar noch keine großen Gedanken gemacht. Also zwang er die 33-Jährige dazu, ihn bis in die Schleswiger Straße Lollfuß zu fahren und setzte seine Flucht von dort zu Fuß fort.
Die Fahndung blieb erfolglos, der Mann erbeutete einen dreistelligen Bargeld-Betrag.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe und beschreibt den Täter wie folgt:
- männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, schlank
- bekleidet mit dunkler Jacke, möglicherweise mit darunter
getragenem Kapuzenpullover
- weiße Schuhe (Sneaker)
- maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube
Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-84311 bei den Beamten zu melden.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa