Bedrohungslage in Schleswig-Holstein: Polizei im Großeinsatz

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In Rendsburg (Schleswig-Holstein) läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mann soll sich mit Waffe in einem Gebäude verschanzt haben.

Von Tobias Bruns

Rendsburg - Großeinsatz der Polizei in Rendsburg (Schleswig-Holstein)! Ein Mann soll sich mit Waffe in einem Gebäude verschanzt haben.

In Rendsburg löste ein Hinweis auf das Mitführen einer Schusswaffe einen Großeinsatz aus.
In Rendsburg löste ein Hinweis auf das Mitführen einer Schusswaffe einen Großeinsatz aus.  © Katrin Luxenburger/dpa

Gegen 7.45 Uhr wurde die Polizei in die Pannkokenstraat gerufen.

Es habe eine Bedrohungslage mit dem Hinweis auf das Mitführen einer Schusswaffe gegeben, bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen und Schutzschilden rückten an.

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"Inzwischen ist die Bedrohungslage beendet und es schließen sich weitere polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen an", so die Sprecherin.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft sei es in einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 9.30 Uhr hatten schließlich alle Personen die Bar verlassen. "Es handelte sich um insgesamt acht beteiligte Personen. Diese wurden zunächst in Polizeigewahrsam genommen und zum Polizeirevier Rendsburg verbracht", hieß es.

Polizei findet Schusswaffe

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten eine Schusswaffe sicher.
Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten eine Schusswaffe sicher.  © Katrin Luxenburger/dpa

Bei der Durchsuchung von beteiligten Fahrzeugen stellten die Ermittler eine Schusswaffe sicher.

Nach aktuellem Ermittlungsstand werden Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und des illegalen Besitzes einer Schusswaffe eingeleitet.

Die Beschuldigten kommen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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Erstmeldung um 11.10 Uhr, aktualisiert um 14.26 Uhr.

Titelfoto: Katrin Luxenburger/dpa

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