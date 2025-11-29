Herrenloses Tretboot und gefundene Kleidungsstücke lösen Großeinsatz aus

Barmstedt - Großeinsatz am Rantzauer See: Am Samstagmittag gegen 12 Uhr machten Passanten eine beunruhigende Entdeckung.

Großeinsatz am Rantzauer See: Gefundene Kleidungsstücke lösten eine umfangreiche Suchaktion aus. © Lenthe-Medien/Hess

Auf dem See in der Nähe von Barmstedt soll zunächst ein herrenloses Tretboot gefunden worden sein, bestätigte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg auf Nachfrage von TAG24.

Außerdem sollen auch Kleidungsstücke am Ufer des Sees gefunden worden sein.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Boot und der Kleidung gebe, sei derzeit noch unklar.