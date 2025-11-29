Herrenloses Tretboot und gefundene Kleidungsstücke lösen Großeinsatz aus
Barmstedt - Großeinsatz am Rantzauer See: Am Samstagmittag gegen 12 Uhr machten Passanten eine beunruhigende Entdeckung.
Auf dem See in der Nähe von Barmstedt soll zunächst ein herrenloses Tretboot gefunden worden sein, bestätigte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg auf Nachfrage von TAG24.
Außerdem sollen auch Kleidungsstücke am Ufer des Sees gefunden worden sein.
Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Boot und der Kleidung gebe, sei derzeit noch unklar.
Aktuell seien mehrere Einsatzkräfte aus Feuerwehr und DLRG dabei, den See nach einer vermeintlichen Person abzusuchen, so der Sprecher weiter. Weitere Informationen lagen bislang noch nicht vor.
