Passagierschiff kollidiert mit Boot: Fenster zerbrechen, Wasser dringt ein

Nach einer Kollision vor Brunsbüttel muss ein Passagierschiff mit 92 Menschen an Bord in die Schleuse einlaufen.

Von Sönke Möhl

Brunsbüttel - Bei einer Kollision auf der Elbe vor der Schleuse Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) ist Schaden an einem Passagierschiff entstanden.

92 Personen waren auf dem Passagierschiff an Bord, als die Kollision passierte. (Archivbild)
92 Personen waren auf dem Passagierschiff an Bord, als die Kollision passierte. (Archivbild)  © Christian Charisius/dpa

Beteiligt an der Havarie am Neujahrstag waren ein Schiff auf der Fahrt von Hamburg nach Kiel mit 92 Personen an Bord und ein Lotsenboot, wie die Polizei mitteilte.

Ernstlich verletzt wurde niemand, ein Passagier erlitt einen Schock.

Vor der Schleuse Brunsbüttel kollidierten die beiden Fahrzeuge bei rauer See aus bisher nicht geklärter Ursache miteinander.

Bei dem Passagierschiff zerbrachen mehrere Fenster, Wasser drang ein. Der Kapitän lenkte das Schiff in die Schleuse, wo die Feuerwehr bei der Leckabwehr und beim Auspumpen half.

Später machte das Passagierschiff am Südkai in Brunsbüttel fest.

Weiterfahren darf es den Angaben zufolge erst nach einer gründlichen Untersuchung. Den Passagieren war freigestellt, von Bord zu gehen oder zu bleiben.

Am Lotsenboot entstand kein Schaden. Die Höhe des Schadens und die genaue Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

