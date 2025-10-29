Linienbus umgekippt: Sieben Personen verletzt, Straße voll gesperrt
Pinneberg - Größerer Rettungseinsatz in Schleswig-Holstein: Ein Linienbus war am Mittwochmorgen auf der Datumer Chaussee in Pinneberg unterwegs, als dieser gegen 7.54 Uhr plötzlich auf die Seite kippte.
Dabei haben sich sieben Personen leicht verletzt, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Diese konnten bereits geborgen werden, so der Sprecher weiter.
Bei dem Fahrzeug handle es sich um einen Bus der Linie 285 Richtung Iserbrook.
Aktuell sei die Straße voll gesperrt, da der Einsatz noch laufe. Zur Unfallursache lagen dem Sprecher bislang keine Informationen vor.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Bus aufgrund einer Baustelle in den Gegenverkehr ausweichen musste und beim Wiedereinscheren auf die richtige Spur schließlich in den Graben gerutscht sei. Weitere Informationen sind bisher nicht bekannt.
