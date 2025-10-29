Linienbus umgekippt: Sieben Personen verletzt, Straße voll gesperrt

Pinneberg - Größerer Rettungseinsatz in Schleswig-Holstein : Ein Linienbus war am Mittwochmorgen auf der Datumer Chaussee in Pinneberg unterwegs, als dieser gegen 7.54 Uhr plötzlich auf die Seite kippte.

Am Mittwochmorgen ist ein Bus in Pinneberg auf die Seite gekippt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Dabei haben sich sieben Personen leicht verletzt, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Diese konnten bereits geborgen werden, so der Sprecher weiter.

Bei dem Fahrzeug handle es sich um einen Bus der Linie 285 Richtung Iserbrook.

Aktuell sei die Straße voll gesperrt, da der Einsatz noch laufe. Zur Unfallursache lagen dem Sprecher bislang keine Informationen vor.

