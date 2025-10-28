Dichter Rauch und berstende Fenster: Feuerwehr rückt zu Einsatz in Wohnhaus aus

Heidmoor - Ein lauter Knall, Rauch über den Dächern – und plötzlich heulten die Sirenen: Am Montagabend, gegen 20.52 Uhr, rückten zahlreiche Feuerwehrleute zu einem Einsatz in Heidemoor ( Schleswig-Holstein ) aus.

Am Montagabend ist in Heidmoor ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Vor Ort in der Dorfstraße zeigte sich schnell, dass es ernst war: Aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses drang dichter Rauch, die Fensterscheiben waren durch die enorme Hitze bereits geplatzt.

Glücklicherweise konnten alle Bewohner rechtzeitig ins Freie fliehen und wurden daraufhin vom Rettungsdienst betreut.

Aufgrund der Größe des Feuers reagierte der Einsatzleiter sofort: Die Feuerwehr Hitzhusen wurde nachalarmiert, um die Einsatzkräfte aus Heidmoor, Weddelbrook und Mönkloh zu unterstützen.

Zwei Trupps drangen unter Atemschutz in das brennende Gebäude ein und löschten den Brand in einem Zimmer im Obergeschoss. Wie der Kreisfeuerwehrverband Segeberg mitteilte, war das Feuer dank des schnellen Eingreifens schon nach kurzer Zeit unter Kontrolle.