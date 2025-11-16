Mann bedroht Teenager mit Waffe: SEK stürmt Wohnung in Kiel

Kiel - SEK-Einsatz am Sonntag im Stadtteil Dietrichsdorf! Kurz nach 12 Uhr meldete eine Mutter, dass ihr minderjähriger Sohn in einer Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Der Jugendliche konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, der mutmaßliche Täter blieb in seiner Wohnung. Nachbarn berichteten zudem von gefallenen Schüssen, dies bestätigte die Polizei jedoch nicht.

Am Sonntag stürmte das SEK eine Wohnung in Kiel. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie Pressesprecherin Stephanie Lage am späten Nachmittag mitteilte, rückten mehrere Streifenwagen zur Straße "An der Holsatiamühle" aus.

Das SEK sicherte das Gebäude und bereitete sich auf den Zugriff vor. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Öffentlichkeit.

Dann der Zugriff: Die Spezialkräfte stürmten die Wohnung und nahmen einen 57-jährigen Deutschen widerstandslos fest.

In seiner Wohnung fanden die Beamten drei Schusswaffen sowie "weitere strafrechtlich relevante Gegenstände". Details dazu wurden zunächst nicht genannt.