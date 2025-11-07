Mehr als acht Millionen Euro für Kieler Innenstadt

Kiel - Die Stadt Kiel erhält mehr als acht Millionen Euro an Städtebaufördermitteln für die Umgestaltung der historischen Holstenstraße.

Durch das Geld sollen die Holstenstraße sowie der Asmus-Bremer-Platz wieder attraktiver werden. © Frank Molter/dpa

Nach Angaben des Innenministeriums soll mit dem Geld unter anderem die Fußgängerzone barrierefrei ausgebaut werden, vom Alten Markt bis zur Schevenbrücke.

Auch angrenzende Bereiche wie der Asmus-Bremer-Platz und die westliche Hafenstraße werden demnach erneuert.

Geplant seien neue Natursteinpflasterungen und breitere Laufwege sowie Sitzbänke, mehr Bäume und Beleuchtung. Auch die kranken Bestandsbäume werden ersetzt. Der Asmus-Bremer-Platz erhalte zwei neue Brunnen.