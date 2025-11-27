Mann durch Schuss lebensgefährlich verletzt: Polizisten müssen Krankenhaus sichern

Pinneberg - In Pinneberg wurde am Mittwochabend ein Mann (44) angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Zahlreiche Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten den Tatort und das Krankenhaus.

Polizisten sicherten die Notaufnahme der Klinik in Pinneberg. © Florian Sprenger

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr alarmiert.

In einer Vereinsgaststätte in der Straße Dingstätte in der Pinneberger Innenstadt sei eine Person lebensgefährlich verletzt worden.

Auf den 44-Jährigen sei von einer bislang unbekannten Person geschossen worden, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Itzehoe in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten. Der Täter sei geflüchtet.

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat seien Teil der Ermittlungen.

Diverse Angehörige des 44-Jährigen versammelten sich in der Nacht vor der Klinik und wollten zu dem Verletzten. Die Einsatzkräfte hätten einschreiten müssen und verhinderten das Eindringen in die Notaufnahme.