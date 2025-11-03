Betrunkener Fahrer steuert Gefahrentransport in Graben: Bundesstraße stundenlang gesperrt

Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) - Die Bundesstraße 206 war seit dem frühen Montagmorgen zwischen Bad Bramstedt und Föhrden-Barl vollständig gesperrt. Grund waren aufwendige Bergungsarbeiten nach einem Lkw-Unfall mit Gefahrgut.

Der Fahrer des Gefahrentransports soll alkoholisiert gewesen sein. © Florian Sprenger

Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen gegen 4.40 Uhr in Richtung Bad Segeberg unterwegs, als dieser rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte.

Die alarmierten Beamten stellten schnell fest, dass der 47-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von mehr als zwei Promille.

Der Mann aus Heide muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Konsum alkoholischer Getränke verantworten.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.