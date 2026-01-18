Messerattacke in Hostel: Mann verletzt, Tatverdächtiger auf der Flucht

Norderstedt - Polizeieinsatz im Norden! Am frühen Sonntagmorgen hat es eine körperliche Auseinandersetzung in Norderstedt gegeben.

Ein 28-Jähriger wurde in einem Hostel in Norderstedt mit einem Messer verletzt. © Florian Sprenger

Den Vorfall bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24. Weitere Details konnte die Beamtin zunächst nicht nennen.

Jetzt ist bekannt: Bei der Auseinandersetzung sei ein 28-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei dieser daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr konnte jedoch ausgeschlossen werden.

Der Vorfall habe sich in einem Hostel im Stadtteil Friedrichsgabe zugetragen. Dieses solle auch als Unterkunft für Geflüchtete genutzt werden.