Streit in Bus eskaliert völlig: Mann nach Messerattacke in Lebensgefahr

Hanau - Diese Flucht war von kurzer Dauer: Ein 17-Jähriger soll einen Widersacher (25) bei einer Auseinandersetzung in Hanau mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. Kurz nach der Tat haben die Handschellen geklickt.

Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten 25-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am späten Montagabend mitteilte, war es gegen 18.20 Uhr zwischen beiden Männern und einem Begleiter des Opfers zu Streitigkeiten in einem Bus gekommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben.

In deren Verlauf habe der Verdächtige den 25-Jährigen mit einem Messer angegriffen und ihm dadurch erhebliche Verletzungen zugefügt.

Das Opfer musste behandelt und von den Rettern danach in ein Krankenhaus transportiert werden. Es schwebt demnach noch in akuter Lebensgefahr.

Der 17-Jährige flüchtete derweil vom Tatort, er konnte allerdings kurz darauf im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung von Beamten der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die Entscheidung über seinen weiteren Verbleib soll den Angaben zufolge im Laufe des Dienstags getroffen werden.