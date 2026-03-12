Messerangriff vor den Augen der Kinder: Passanten retten dreifache Mutter

Bremen - Vor den Augen ihrer drei Kinder wurde eine Mutter am Donnerstagmorgen in Bremen von ihrem Ex-Partner mit einem Messer attackiert. Passanten schritten ein.

Mutige Passanten verteidigten die Mutter vor ihrem Ex-Partner. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sei die 34-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen gegen 7.30 Uhr von ihrem Ex-Partner in der Gröpelinger Heerstraße abgepasst worden.

Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der Mann auf die dreifache Mutter ein und verletzte sie.

Mutige Passanten konnten offenbar Schlimmeres verhindern. Sie griffen ein und konnten ihn mutmaßlich von weiteren Angriffen abhalten.

Gemeinsam mit ihren Kindern flüchtete die 34-Jährige in ein vorbeikommendes Auto. Auch dabei soll der Mann weiter auf sie eingewirkt haben.

Die dreifache Mutter musste zur Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht.