Brutale Messerattacke: Frau bei Angriff lebensgefährlich verletzt
Von Frank Christiansen
Nettetal - In der Nähe eines Bauernhofs in Nettetal soll eine Frau versucht haben, eine andere Frau umzubringen.
Das durch Stiche lebensgefährlich verletzte Opfer sei mit einem Hubschrauber zu einem Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.
Eine Verdächtige sei demnach festgenommen worden.
Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Einzelheiten zur Identität der Frauen und den Hintergründen der Tat lägen noch nicht vor.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa