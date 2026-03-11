Brutale Messerattacke: Frau bei Angriff lebensgefährlich verletzt

Nach einem Messerangriff nahe einem Bauernhof in Nettetal kämpft eine Frau ums Überleben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Frank Christiansen

Nettetal - In der Nähe eines Bauernhofs in Nettetal soll eine Frau versucht haben, eine andere Frau umzubringen.

Ein Rettungshubschrauber flog die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber flog die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Das durch Stiche lebensgefährlich verletzte Opfer sei mit einem Hubschrauber zu einem Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Eine Verdächtige sei demnach festgenommen worden. 

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Einzelheiten zur Identität der Frauen und den Hintergründen der Tat lägen noch nicht vor.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Mehr zum Thema Messerattacke: