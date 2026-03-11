Brutale Messerattacke: Frau bei Angriff lebensgefährlich verletzt

Nettetal - In der Nähe eines Bauernhofs in Nettetal soll eine Frau versucht haben, eine andere Frau umzubringen.

Ein Rettungshubschrauber flog die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das durch Stiche lebensgefährlich verletzte Opfer sei mit einem Hubschrauber zu einem Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Eine Verdächtige sei demnach festgenommen worden.