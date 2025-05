Nach Naziparolen in Sylter Club: So ist die Lage ein Jahr danach

Von Lea Sarah Albert

Kampen - Die Terrassen sind geputzt, die DJs gebucht und die Magnum Champagnerflaschen kalt gestellt: Zu Pfingsten in rund zwei Wochen werden im Nobelort Kampen auf Sylt wieder viele Feiernde aus ganz Deutschland erwartet. An fünf Tagen soll auch im Club Pony in der legendären Whiskymeile gefeiert werden.