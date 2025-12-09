Gewerbebetrieb steht in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz
Pinneberg - Großeinsatz im Norden! Ein Gewerbebetrieb für Sanitätsbedarf in Pinneberg stand am Dienstagnachmittag in der Straße Am Hafen um kurz nach 17 Uhr in Brand.
Das Feuer sei in einem ungefähr 100 Quadratmeter großen Verkaufsbereich ausgebrochen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte haben sich die Flammen dann auch auf die darüberliegende Flachdachkonstruktion ausgebreitet.
Die Feuerwehr war zeitweise mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort. Mit mehreren handgeführten Strahlrohren und zwei Drehleitern wurde der Brand aus drei Richtungen bekämpft und konnte dadurch bereits nach einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht werden, so der Sprecher.
Dadurch konnte auch ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand.
Feuer in Gewerbebetrieb: Nachlöscharbeiten dauern an
Aktuell haben die Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten zu tun. Der Schwerpunkt liege darauf, die Brandnester im betroffenen Raum und dem Flachdach darüber abzulöschen.
Auch Rauchentwicklung sei vor Ort noch immer gegeben. Wann der Einsatz komplett abgeschlossen werden kann, sei derzeit noch nicht absehbar.
Erstmeldung um 19.19 Uhr, aktualisiert um 21.47 Uhr.
Titelfoto: Florian Sprenger