Großeinsatz: Einfamilienhaus fällt Flammen zum Opfer

Windbergen - Einsatz für die Feuerwehr : Am Mittwoch hat ein Einfamilienhaus in Windbergen im Kreis Dithmarschen ( Schleswig-Holstein ) gebrannt.

Die Flammen breiteten sich rasend schnell auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses aus. © Florian Sprenger

Die Leitstelle West gab um 15.36 Uhr eine offizielle Warnung unter anderem über die Warn-App "Nina" heraus - in der Straße "Im Winkel" war es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Brand gekommen.

Da sich die Flammen rasch auf den Dachstuhl des Hauses ausbreiteten, entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung. Anwohner wurden deshalb gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Den alarmierten Einsatzkräften gelang es zwar mit vereinten Kräften, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen, das Haus wurde durch die Flammen aber dennoch völlig zerstört. Immerhin: Verletzte gab es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.