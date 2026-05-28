Flammen-Inferno! Haus zerstört, Warnung an die Bevölkerung

Wöhrden - Großeinsatz in Wöhrden: In der Gemeinde im Kreis Dithmarschen ( Schleswig-Holstein ) hat am Donnerstag ein Einfamilienhaus lichterloh gebrannt. Es wurde völlig zerstört.

Das Einfamilienhaus in Wöhrden wurde durch die Flammen völlig zerstört. © Florian Sprenger

Laut der Leitstelle wurde die Feuerwehr am Vormittag in die Straße "Walle" alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Carport in Brand geraten, die Flammen hatten sich rasend schnell auf das Haus ausgebreitet.

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Dichter schwarzer Rauch stieg auf und war weithin sichtbar.

Während die Einsatzkräfte vor Ort umgehend mit der Brandbekämpfung begannen, gab die Leitstelle um 11.07 Uhr unter anderem über die Warn-App "NINA" eine Warnung an die Bevölkerung heraus.

Anwohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung dringend darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.