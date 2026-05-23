Auto gerät in Gegenverkehr: Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Holm - Das hätte übel ausgehen können! Am Samstagabend ist ein Auto in Holm (Kreis Pinneberg) in den Gegenverkehr geraten. Ein Linienbus musste ausweichen und krachte in einen Vorgarten.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. © Florian Sprenger

Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall im Lehmweg gerufen, wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigte.

Bei dem Versuch, dem entgegenkommenden Wagen auszuweichen, ist der Linienbus von der Straße abgekommen und rammte einen größeren Blumenkübel.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich laut Sprecherin 25 Insassen in dem Bus. Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine von ihnen kam ins Krankenhaus.