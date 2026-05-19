Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich: Fahrer spurlos verschwunden

Kosel - Kurioser Unfall in Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). In der Nacht zu Dienstag überschlug sich ein Auto, vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Ein Zeuge stieß in der Nacht auf das verlassene Wrack. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 3.50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der auf dem Waldweg in Kosel auf den verlassenen Wagen gestoßen war, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Das Auto war von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und kam schließlich auf den Rädern zum Stehen.

Da der Fahrer nicht mehr am Unfallort war, suchten die Beamten mit Spürhunden die Umgebung ab - allerdings ohne Erfolg.

Den brachte schließlich ein Anruf beim Fahrzeughalter. Der 43-Jährige kehrte anschließend zu seinem Wagen zurück und wurde mit auf die Wache genommen.

Dort klagte der Mann über Schulterschmerzen und Schwindel und wurde rettungsdienstlich untersucht. Die Schwere der Verletzung ist noch unklar.