19-jähriger Hamburger kracht mit Suzuki in Leitplanke: Dann kommt es noch dicker

Borstel-Hohenraden - Heftiger Crash in Schleswig-Holstein : In der Nacht auf Montag krachte ein Autofahrer mit seinem Suzuki gegen eine Leitplanke.

In der Nacht auf Montag krachte ein 19-jähriger Hamburger mit seinem Suzuki gegen eine Leitplanke. © NEWS5 / Fabian Höfig

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 19-Jährigen aus Hamburg, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der junge Mann am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht den Mühlenweg von Borstel-Hohenraden kommend in Richtung Wulfsmühle.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Hamburger dabei mit seinem Wagen in einer engen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach dort eine Leitplanke. Der Wagen drehte sich um die Längsachse und kam in der Böschung zum Stehen.

Doch es kam noch dicker: Durch den heftigen Aufprall fing der Motorraum des Fahrzeugs Feuer. Der Brand konnte jedoch zügig durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden.