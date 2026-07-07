Dodge zertrümmert Wohnwagen: Fahrer schwer verletzt

Bad Bramstedt - Heftiger Unfall auf der B4 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg)! Ein 54-Jähriger ist am Montagnachmittag in den Gegenverkehr geraten.

Der Wohnwagen wurde bei der heftigen Kollision abgerissen. © Florian Sprenger

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei der 54-Jährige gegen 17.25 Uhr mit seinem Dodge auf der B4 aus Lentföhrden kommend in Richtung Bad Bramstedt unterwegs gewesen.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann von der Spur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dabei krachte der Wagen in das Heck eines entgegenkommenden VW-Busses und den angehängten Wohnwagen. Dieser riss durch die heftige Kollision ab und wurde zerstört.

Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die 47-jährige Fahrerin des VW-Busses und ihre drei Mitfahrer blieben unverletzt.