S-Bahn kracht in Baum: 25 Reisende evakuiert
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Von Simone Daiker
Wohltorf - Eine S-Bahn der Linie S7 ist zwischen Wohltorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Reinbek (Kreis Stormarn) gegen einen umgestürzten Baum gefahren. 25 Personen mussten evakuiert werden.
Der Baum habe im Gleis gelegen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Trotz Notbremsung sei der Zug dagegen gefahren. Die Bundespolizei geht von einer natürlichen Ursache wie Wind oder Astschwäche aus.
Etwa 25 Reisende wurden am Freitagmittag aus dem Zug evakuiert.
Verletzt wurde niemand. Die Räumarbeiten dauerten mehrere Stunden.
Der S-Bahnverkehr war währenddessen eingeschränkt; ab dem Nachmittag sollten die Züge wieder fahren. Laut Bahn wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.
Titelfoto: David Hammersen/dpa