Ehepaar von eigenem Transporter überrollt: Frau stirbt noch vor Ort

Lübeck - Schrecklicher Vorfall im Norden: Ein älteres Ehepaar wurde in Lübeck ( Schleswig-Holstein ) von ihrem eigenen Van überrollt. Dabei kam die Frau ums Leben.

Ein Transporter soll zwei Menschen überrollt haben. © Florian Sprenger/Holstein-Report/Marcel von Fehrn

Wie die Polizei mitteilte, wurden am Donnerstagabend ein Mann und eine Frau von einem MercedesBenz Viano in der Kleinen Gröpelgrube überrollt.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei fuhren der 70-jährige Lübecker und seine 67-jährige Ehefrau mit ihrem Kleinbus in die Lübecker Innenstadt. Vor der Einmündung Große Burgstraße sollen sie das Auto abgestellt haben und verließen den Van.

Danach soll das Ehepaar hinter dem Auto gestanden haben, um es zu entladen. Dabei sei der Van rückwärts die Straße hinabgerollt und habe die beiden mitgezogen. Erst an einer Hauswand kam das Auto zum Stehen.

Zeugen hätten einen Knall sowie Schreie gehört und eilten daraufhin zur Unglücksstelle. Als sie die Personen unter dem Auto eingeklemmt sahen, riefen sie die Polizei.