BMW kracht gegen Baum: Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät

Mittelangeln - Schrecklich! Am Freitagabend ist ein 24-jähriger Mann bei einem Unfall in der Gemeinde Mittelangeln ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen. Er krachte mit seinem BMW gegen einen Baum.

Die Kollision des BMWs mit dem Baum war so stark, dass der Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. © nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel

Ein Sprecher der Leitstelle Nord teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der tödliche Crash gegen 23.14 Uhr auf der Havetoftloiter Straße ereignet hatte.

Demnach war der junge Mann dort mit seinem BMW unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen geriet ins Schleudern und krachte gegen einen Baum am Straßenrand. Der Aufprall war so heftig, dass die durch das elektronische Meldesystem des BMWs alarmierten Rettungskräfte nichts mehr für den 24-Jährigen tun konnten - er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Havetoftloiter Straße musste während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.