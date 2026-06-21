Motor schleudert 20 Meter durch die Luft: Cabrio-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Seth - Bei einem schweren Unfall in Seth ( Kreis Segeberg ) in der Nacht zu Sonntag ist ein 41 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer in der Ortsausfahrt die Kontrolle über sein Cabrio und prallte mit dem Wagen gegen zwei Bäume. Als Unfallursache wird derzeit überhöhte Geschwindigkeit angenommen.

Das Cabrio wurde bei dem Aufprall schwer beschädigt, der Innenraum stark verformt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Dabei war der Aufprall offenbar so heftig, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und rund 20 Meter weit geschleudert wurde, wie ein Reporter vor Ort berichtete.

Der Fahrer soll beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht ansprechbar gewesen sein und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Lübeck gebracht.

Da zunächst unklar war, ob sich möglicherweise eine weitere Person im Fahrzeug befunden hatte, wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet.

Mehrere Feuerwehren durchkämmten das Umfeld mit Unterstützung von Drohnen, auch die Polizei war im Einsatz. Eine weitere Person konnte jedoch nicht gefunden werden. Ob es tatsächlich einen zweiten Insassen gab, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.