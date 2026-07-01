Schlimmer Unfall: Mutter stirbt offenbar vor den Augen ihres Sohnes

Rabel - Unglück in Schleswig-Holstein : Am Montagabend starb eine 58-jährige Frau bei einem Unfall auf der B199 bei Rabel (Kreis Schleswig-Flensburg).

Am Montagabend starb eine 58-jährige Frau bei einem Unfall in Schleswig-Holstein. © nordpresse/Sebastian Iwersen

Gegen Kurz vor 19 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus, so ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von TAG24. Nach ersten Erkenntnissen sind bei dem Unfall zwei entgegenkommende Autos kollidiert.

Warum die unfallverursachende 58-Jährige von der Strecke abgekommen ist, ist noch unklar, so der Sprecher weiter. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Ihr 37-jähriger Beifahrer wurde bei dem Aufprall lediglich leicht verletzt. Nach Angaben eines Reporters vor Ort handelte es sich dabei um den Sohn der Verstorbenen.

Und auch die 36-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos zog sich nur leichte Verletzungen zu.

Zudem waren gleich mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.