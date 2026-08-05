Golf-Fahrer nach Crash mit Traktor in Auto eingeschlossen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Brekendorf - Heftiger Crash in Schleswig-Holstein : Am Dienstagabend krachten ein VW Golf und ein Traktor in Brekendorf gegeneinander.

Am Dienstagabend wurde ein Autofahrer (19) nach einem Unfall mit einem Traktor in seinem VW Golf eingeschlossen. © nordpresse mediendienst/Sebastian Iwersen

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 22 Uhr im Einmündungsbereich Hammer/Schulweg, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 19-jährige Fahrer des Golf offenbar die Vorfahrt missachtet, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Der Autofahrer wurde durch den Unfall zunächst in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste mittels technischer Rettung durch die Feuerwehr aus seinem VW Golf befreit werden.

Neben Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Durch die Kollision wurde der 19-jährige Autofahrer schwer verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Traktors musste vorsorglich wegen eines Schocks in eine Klinik eingeliefert werden, berichtete ein Reporter vor Ort.