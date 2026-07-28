VW Polo kracht auf Bundesstraße in Transporter: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Fredeburg - Schrecklich! Am Montag ist ein 76-jähriger Mann bei einem Unfall in der Nähe von Fredeburg ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Die Feuerwehr war am Montag an einer Bundesstraße bei Fredeburg im Einsatz. © NEWS5/René Schröder

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der tödliche Crash gegen kurz nach 10 Uhr auf der B207 zwischen Ratzeburg und Mölln ereignet - beteiligt waren nach derzeitigen Erkenntnissen ein VW Polo und ein Transporter.

Demnach geriet der 76-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit seinem VW in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Transporter kollidierte.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Polo-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 81-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, eine Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Der Transporter-Fahrer (46) zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu, bei ihm besteht keine Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden dürfte im oberen fünfstelligen Bereich liegen.