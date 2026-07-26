Heftiger Crash: Schwangere Frau und weitere Personen verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einer Frontalkollision in Großenbrode wurden sechs Menschen verletzt, darunter eine schwangere Frau. Was zu dem Unfall bekannt ist.

Von Sebastian Schmitt

Großenbrode - Heftiger Crash: Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Großenbrode (Schleswig-Holstein) sind sechs Menschen verletzt worden, mindestens ein Mensch schwer.

Die zwei Autos krachten frontal ineinander.
Die zwei Autos krachten frontal ineinander.  © Arne Jappe (arj)

Unter den Beteiligten sei auch eine schwangere Frau, teilte ein Polizeisprecher mit. Genauere Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge prallten die beiden Autos am Samstagnachmittag frontal zusammen.

Wie es zu dem Unfall kam, sei bislang unklar. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: Arne Jappe (arj)

Mehr zum Thema Schleswig-Holstein Unfall: