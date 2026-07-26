Heftiger Crash: Schwangere Frau und weitere Personen verletzt
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Von Sebastian Schmitt
Großenbrode - Heftiger Crash: Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Großenbrode (Schleswig-Holstein) sind sechs Menschen verletzt worden, mindestens ein Mensch schwer.
Unter den Beteiligten sei auch eine schwangere Frau, teilte ein Polizeisprecher mit. Genauere Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.
Aktuellen Erkenntnissen zufolge prallten die beiden Autos am Samstagnachmittag frontal zusammen.
Wie es zu dem Unfall kam, sei bislang unklar. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Arne Jappe (arj)