26.07.2026 10:27 Heftiger Crash: Schwangere Frau und weitere Personen verletzt

Bei einer Frontalkollision in Großenbrode wurden sechs Menschen verletzt, darunter eine schwangere Frau. Was zu dem Unfall bekannt ist.

Von Sebastian Schmitt Großenbrode - Heftiger Crash: Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Großenbrode (Schleswig-Holstein) sind sechs Menschen verletzt worden, mindestens ein Mensch schwer.

Die zwei Autos krachten frontal ineinander. © Arne Jappe (arj) Unter den Beteiligten sei auch eine schwangere Frau, teilte ein Polizeisprecher mit. Genauere Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.