Motorradfahrer rutscht frontal in den Gegenverkehr: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Kellinghusen - Am Montag ist ein Motorradfahrer (24) in Kellinghusen ( Schleswig-Holstein ) gestürzt und in ein entgegenkommendes Auto gerutscht.

Der Biker verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte frontal in ein Auto. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der 24-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der B206 in Kellinghusen (Kreis Steinburg) unterwegs.

Im Bereich der Unfallstelle sei das Tempolimit aufgrund des kurvigen Straßenverlaufs auf 50 Stundenkilometer begrenzt, so der Sprecher.

In einer Rechtskurve war der Biker nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und verlor die Kontrolle.

Der 24-Jährige stürzte und rutschte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.