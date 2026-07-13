Schlimmer Unfall im Einsatz: Rettungssanitäterin in Lebensgefahr

Wiemersdorf - Heftiger Crash in Wiemersdorf (Kreis Segeberg)! Ein Rettungswagen mit Patient an Bord kollidierte am Montag mit zwei Fahrzeugen. Eine Sanitäterin wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Rettungswagen war mit Sonderrechten unterwegs. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie die Polizei mitteilte, war die 55-jährige Fahrerin des Rettungswagens gegen 11.30 Uhr mit Blaulicht auf der Kieler Straße in Richtung Neumünster unterwegs.

Als die Sanitäterin eine Fahrzeugschlange überholen wollte, setzte die in gleicher Richtung fahrende 47-jährige Fahrerin eines VW Tiguan gerade zum Abbiegen an.

Der Krankenwagen krachte in die Seite des VW und anschließend in ein parkendes Auto, das durch die Wucht des Aufpralls in ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde.

Die Rettungssanitäterin wurde durch den Unfall schwer verletzt, eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Zwei weitere Sanitäter und der Patient an Bord des Fahrzeugs blieben unverletzt.

Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinzugerufene Rettungskräfte übernahmen den weiteren Transport des Patienten. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.