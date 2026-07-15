Zug kracht gegen Traktor, mehrere Menschen verletzt: Bahnstrecke wieder frei

Achterwehr - Nach einem schweren Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Neumünster ( Schleswig-Holstein ) rollen die Züge seit Mittwochmorgen wieder. Ein Zug der Nordbahn stieß am Dienstagnachmittag mit einem Traktor samt Anhängern zusammen.

Ein Zug kollidierte am Dienstag auf einer Bahnstrecke in Schleswig-Holstein mit einem Traktor. © Florian Sprenger

Nach Angaben einer Nordbahn-Sprecherin sei der verunfallte Zug stark beschädigt worden und wurde abgeschleppt. Zunächst wurde am Dienstagnachmittag ein Ersatzbus-Verkehr für die Strecke eingerichtet.

Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 14.30 Uhr, woraufhin die Strecke gesperrt wurde und die Bundespolizei zum Einsatzort ausrückte. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren umgehend vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen war der Traktor über einen technisch gesicherten Bahnübergang gefahren. So war der Übergang mit Rotlicht und Halbschranken ausgestattet. Der herannahende Zug leitete noch eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 64 Reisende im Zug, teilte die Polizei mit. Insgesamt 11 Fahrgäste wurden durch den Aufprall zwar leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Ein anschließender Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht notwendig.

Doch eine Frau klagte über Schmerzen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.