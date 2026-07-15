Zug kracht gegen Traktor, mehrere Menschen verletzt: Bahnstrecke wieder frei
Achterwehr - Nach einem schweren Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Neumünster (Schleswig-Holstein) rollen die Züge seit Mittwochmorgen wieder. Ein Zug der Nordbahn stieß am Dienstagnachmittag mit einem Traktor samt Anhängern zusammen.
Nach Angaben einer Nordbahn-Sprecherin sei der verunfallte Zug stark beschädigt worden und wurde abgeschleppt. Zunächst wurde am Dienstagnachmittag ein Ersatzbus-Verkehr für die Strecke eingerichtet.
Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 14.30 Uhr, woraufhin die Strecke gesperrt wurde und die Bundespolizei zum Einsatzort ausrückte. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren umgehend vor Ort.
Nach ersten Erkenntnissen war der Traktor über einen technisch gesicherten Bahnübergang gefahren. So war der Übergang mit Rotlicht und Halbschranken ausgestattet. Der herannahende Zug leitete noch eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.
Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 64 Reisende im Zug, teilte die Polizei mit. Insgesamt 11 Fahrgäste wurden durch den Aufprall zwar leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Ein anschließender Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht notwendig.
Doch eine Frau klagte über Schmerzen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.
Bahn kollidiert mit Traktor in Achterwehr: Auch Zugpersonal verletzt
Auch das Zugpersonal blieb nicht unverletzt: Sowohl der Lokführer als auch ein Zugbegleiter zogen sich leichte Verletzungen zu. Angaben zum Gesundheitszustand des Traktorfahrers machte die Polizei nicht. Die Reisenden wurden wegen des Unfalls aus dem beschädigten Zug evakuiert. Schließlich wurde das Fahrzeug durch die Kollision stark beschädigt.
Laut Bundespolizei habe möglicherweise ein technischer Defekt am Traktor vorgelegen.
Erstmeldung am 14. Juli, um 17.05 Uhr, zuletzt aktualisiert am 15. Juli, um 7.45 Uhr.
Titelfoto: Fotomontage: Florian Sprenger