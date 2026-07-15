Fahrzeug der Bundeswehr involviert: Bikerin stirbt bei Unfall auf Bundesstraße
Rendsburg - Schrecklich! In Rendsburg (Schleswig-Holstein) ist eine Motorradfahrerin (45) am Mittwoch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Wie die Beamten mitteilten, hatte sich der tödliche Crash gegen 9.55 Uhr auf der B77 ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren drei Fahrzeuge an der Kollision beteiligt.
Ein 73-Jähriger war demnach mit seinem VW in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet.
Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito der Bundeswehr und dem dahinter fahrenden Motorrad der 45-Jährigen. Diese wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.
Die Bundesstraße musste während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Bis 14 Uhr kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.
Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein und die beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.
Titelfoto: Florian Sprenger