Heftiger Crash: VW-Fahrer übersieht Bus und schwebt in Lebensgefahr

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Ein 19-jähriger Autofahrer übersieht an einer Kreuzung in Elmshorn einen Bus – jetzt kämpfen er und seine Beifahrerin mit den Folgen.

Von Celine Hog

Elmshorn - Schlimmer Unfall in Elmshorn: Zwei 19-Jährige sind nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Schleswig-Holstein schwer verletzt worden. Einer der beiden schwebt in Lebensgefahr.

Laut Polizei hat der VW-Fahrer den Linienbus an der Kreuzung übersehen und ihm die Vorfahrt genommen.
Laut Polizei hat der VW-Fahrer den Linienbus an der Kreuzung übersehen und ihm die Vorfahrt genommen.  © Florian Sprenger

Der 19-jährige Autofahrer hatte an einer Kreuzung den Bus übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer lebensbedrohlich und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt wurden.

Der 73 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt. Im Bus hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine weiteren Insassen befunden.

Titelfoto: Florian Sprenger

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