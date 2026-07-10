Radfahrerin von Opel erfasst und schwer verletzt: Hubschrauber rückt an

Elmshorn - Schlimmer Unfall im Norden: Am Freitag ist eine Radfahrerin in Elmshorn ( Schleswig-Holstein ) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber musste anrücken.

In Elmshorn hat am Freitag ein roter Opel (l.) eine Radfahrerin erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 12.10 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Straße "Langelohe" in Fahrtrichtung Steindamm ereignet.

Aus noch ungeklärter Ursache erfasste der rote Opel eines 69-Jährigen die Radfahrerin, die daraufhin auf den Asphalt stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde die Frau mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Opel-Fahrer erlitt einen Schock.