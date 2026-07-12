Suchaktion endet tragisch: Jugendliche ertrinkt in See

Groß Kummerfeld - Schrecklicher Unfall: Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in einem See in Groß Kummerfeld ( Schleswig-Holstein ) ertrunken.

Die Einsatzkräfte der DLRG suchten den See in Groß Kummerfeld ab. © NEWS5 / Fabian Höfig

Zunächst rückten Einsatzkräfte am Samstagabend wegen einer 14-Jährigen aus, die nahe dem See mit einer Alkoholvergiftung vorgefunden wurde, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Vor Ort wurde festgestellt, dass die 13 Jahre alte Begleitung des Mädchens verschwunden war.

Sofort suchten Feuerwehr und DLRG den See ab, konnten das Mädchen aber nur noch tot bergen.