Während der Fahrt: Gasexplosion in Transporter hinterlässt Trümmerfeld
Barsbüttel - Außergewöhnlicher Unfall in Barsbüttel: Während der Fahrt explodierte am Samstagmorgen auf der Willinghusener Landstraße ein Gas-Luft-Gemisch in einem Transporter!
Die Feuerwehr Barsbüttel (Schleswig-Holstein) wurde zur Willinghusener Landstraße alarmiert.
Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, war der Transporter bereits stark deformiert.
Nach ersten Erkenntnissen sei während der Fahrt im Transporter ein gasförmiges Gemisch entstanden, welches explodierte. Die gelagerten Gasflaschen in dem Auto selbst seien nicht explodiert.
"Wir hatten ein Trümmerfeld von 50 bis 100 Metern vor uns, weil das Dach, die Scheibe und andere Gegenstände aus dem Fahrzeug herausgeschleudert wurden", erklärte Norman Schumann, Einsatzleiter der Feuerwehr Barsbüttel, einem Reporter vor Ort.
Transporter-Fahrer nur leicht verletzt
Laut Feuerwehr wurde der Transporterfahrer am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Einsatzleiter Schumann erklärte, dass es dem Fahrer nach ersten Erkenntnissen den Umständen entsprechend gut gehe und dieser nur leicht verletzt wurde. Im Krankenhaus soll ausgeschlossen werden, dass der Mann ein Knalltrauma erlitten hat.
Die Willinghusener Landstraße musste während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder