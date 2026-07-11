Während der Fahrt: Gasexplosion in Transporter hinterlässt Trümmerfeld

Barsbüttel - Außergewöhnlicher Unfall in Barsbüttel: Während der Fahrt explodierte am Samstagmorgen auf der Willinghusener Landstraße ein Gas-Luft-Gemisch in einem Transporter!

Während der Fahrt gab es plötzlich eine Explosion im Transporter. © NEWS5 / René Schröder

Die Feuerwehr Barsbüttel (Schleswig-Holstein) wurde zur Willinghusener Landstraße alarmiert.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, war der Transporter bereits stark deformiert.

Nach ersten Erkenntnissen sei während der Fahrt im Transporter ein gasförmiges Gemisch entstanden, welches explodierte. Die gelagerten Gasflaschen in dem Auto selbst seien nicht explodiert.

"Wir hatten ein Trümmerfeld von 50 bis 100 Metern vor uns, weil das Dach, die Scheibe und andere Gegenstände aus dem Fahrzeug herausgeschleudert wurden", erklärte Norman Schumann, Einsatzleiter der Feuerwehr Barsbüttel, einem Reporter vor Ort.