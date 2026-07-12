12.07.2026 11:43 Jugendliche (13) ertrinkt in See: So viele Badetote wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr

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Ein 13-jähriges Mädchen wird nach einer Suchaktion tot aus einem See geborgen. Die Polizei ermittelt, ob Alkohol bei dem Unglück eine Rolle spielte.

Von Celine Hog Groß Kummerfeld - Schrecklicher Unfall: Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in einem See in Groß Kummerfeld (Schleswig-Holstein) ertrunken. Die Einsatzkräfte der DLRG suchten den See in Groß Kummerfeld ab. © NEWS5 / Fabian Höfig Zunächst rückten Einsatzkräfte am Samstagabend wegen einer 14-Jährigen aus, die nahe dem See mit einer Alkoholvergiftung vorgefunden wurde, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Vor Ort wurde festgestellt, dass die 13 Jahre alte Begleitung des Mädchens verschwunden war. Sofort suchten Feuerwehr und DLRG den See ab, konnten das Mädchen aber nur noch tot bergen. Die 14-Jährige wurde von einem Rettungsdienst behandelt. Zu den Hintergründen und ob die 13-Jährige ebenfalls alkoholisiert war, wird nun ermittelt. Unterdessen hat am Sonntag die DLRG ihre Bilanz für den Monat Juni veröffentlicht. Es gab insgesamt 99 Badetote, so viele wie seit dem Jahr 2003 in diesem Monat nicht mehr. Damals verunglückten 107 Menschen bei Bade-Unfällen. Erstmeldung 8.56 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.43 Uhr

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig