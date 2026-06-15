Junge Soldaten sterben bei Horror-Unfall direkt vor der Kaserne

Alt Duvenstedt - Tragödie in Alt Duvenstedt (Schleswig-Holstein)! Bei einem schlimmen Unfall sind in der Nacht zu Montag zwei Männer ums Leben gekommen.

Für die Soldaten kam jede Hilfe zu spät. © Florian Sprenger

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Crash vor der Hugo-Junkers-Kaserne im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Zwei Personen waren laut Mitteilung der Polizei gegen 3 Uhr auf der K44 aus Richtung Fockbek kommend unterwegs. Der Ford kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und zerstörte ein Trafohäuschen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod der beiden Männer festgestellt werden. Die Feuerwehr musste sie aus dem völlig deformierten Wagen befreien.

Laut Reporter vor Ort handle es sich bei den Männern um Soldaten, die die Einfahrt zur Kaserne verpasst haben. Die Polizei darf keine Informationen zu Berufen veröffentlichen und verwies an die Bundeswehr. Auf TAG24-Anfrage verwies das Verteidigungsministerium wiederum auf die Ermittlungen der Polizei.

Durch den Unfall kam es in der Kaserne und umliegenden Häusern zu einem Stromausfall. Die Kaserne wurde mit einem Notstromaggregat versorgt.