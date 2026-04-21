Mehrere Verletzte bei Unfall mit Lkw: Person in Wrack eingeschlossen, Hubschrauber im Einsatz
Ellerau/Alveslohe - Schwerer Unfall in Schleswig-Holstein: Am Dienstagnachmittag krachte es auf der Alvesloher Straße zwischen Ellerau und Alveslohe.
Der Vorfall ereignete sich gegen 14.06 Uhr, so eine Sprecherin auf Nachfrage von TAG24. Insgesamt waren zwei Autos und ein Lkw beteiligt, erklärte sie.
Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte spitzte sich die Lage zu. Gleich mehrere Notrufe gingen ein, die Zahl der Verletzten war zunächst unklar.
Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung: Ein völlig demoliertes Auto stand rund 50 Meter entfernt von einem Lastwagen.
Der Autofahrer hatte es selbst aus dem Wrack geschafft und wurde bereits von Ersthelfern versorgt, teilte die Feuerwehr mit.
Auch der Lkw-Fahrer hatte Glück im Unglück: Sein Fahrzeug war quer zur Straße geraten und im Graben gelandet, doch auch er konnte sich eigenständig befreien.
Nach Unfall in Schleswig-Holstein: Schwere der Verletzungen bislang unklar
Doch für eine Person hatte der Unfall andere Folgen: In einem weiteren Wagen, der an dem Crash beteiligt war, wurde ein Insasse eingeschlossen.
Mit schwerem Gerät wurde die Tür des Unfallwagens durch die Feuerwehr schließlich geöffnet. So gelang es, die eingeschlossene Person zu befreien und an den Rettungsdienst zu übergeben.
Auch aus der Luft kam Unterstützung: Ein Rettungshubschrauber landete auf einer nahe gelegenen Wiese, blieb jedoch letztlich ohne Transportauftrag.
Alle Beteiligten wurden medizinisch versorgt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit unklar.
Die Alvesloher Straße bleibt während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten weiterhin voll gesperrt. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.
Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe, den Personalien oder dem genauen Gesundheitszustand der Betroffenen konnte die Feuerwehr bislang nicht machen.
Titelfoto: Florian Sprenger