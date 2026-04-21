Mehrere Verletzte bei Unfall mit Lkw: Person in Wrack eingeschlossen, Hubschrauber im Einsatz

Ellerau/Alveslohe - Schwerer Unfall in Schleswig-Holstein : Am Dienstagnachmittag krachte es auf der Alvesloher Straße zwischen Ellerau und Alveslohe.

Am Dienstagnachmittag wurden mehrere Personen bei einem Unfall in Schleswig-Holstein verletzt. © Florian Sprenger

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.06 Uhr, so eine Sprecherin auf Nachfrage von TAG24. Insgesamt waren zwei Autos und ein Lkw beteiligt, erklärte sie.

Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte spitzte sich die Lage zu. Gleich mehrere Notrufe gingen ein, die Zahl der Verletzten war zunächst unklar.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung: Ein völlig demoliertes Auto stand rund 50 Meter entfernt von einem Lastwagen.

Der Autofahrer hatte es selbst aus dem Wrack geschafft und wurde bereits von Ersthelfern versorgt, teilte die Feuerwehr mit.

Auch der Lkw-Fahrer hatte Glück im Unglück: Sein Fahrzeug war quer zur Straße geraten und im Graben gelandet, doch auch er konnte sich eigenständig befreien.