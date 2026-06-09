Biker wird von Linienbus erfasst und 30 Meter mitgeschleift: Lebensgefahr

Negernbötel - Schlimmer Unfall im Norden: Am Dienstag ist ein Motorradfahrer (62) in der Gemeinde Negernbötel im Kreis Segeberg ( Schleswig-Holstein ) von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

In der Gemeinde Negernbötel ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer (62) wurde lebensgefährlich verletzt. © Florian Sprenger

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg mit, dass sich der Crash gegen 11.50 Uhr auf der Dorfstraße (K61) ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 62-jährige Biker aus der Straße "Maleksberg" kommend auf die K61 abbiegen, übersah dabei aber offenbar den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus.

Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Bus den Motorradfahrer samt seiner Maschine noch rund 30 Meter mitschleifte! Der Biker erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, mit denen er ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der Busfahrer (58) wiederum erlitt leichte Verletzungen. Ob von den circa 20 Fahrgästen jemand verletzt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Laut dem Sprecher entfernten sich einige selbstständig von der Unfallstelle, ehe sie befragt werden konnten.