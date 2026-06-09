Biker wird von Linienbus erfasst und 30 Meter mitgeschleift: Lebensgefahr
Negernbötel - Schlimmer Unfall im Norden: Am Dienstag ist ein Motorradfahrer (62) in der Gemeinde Negernbötel im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.
Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg mit, dass sich der Crash gegen 11.50 Uhr auf der Dorfstraße (K61) ereignet hatte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 62-jährige Biker aus der Straße "Maleksberg" kommend auf die K61 abbiegen, übersah dabei aber offenbar den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus.
Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Bus den Motorradfahrer samt seiner Maschine noch rund 30 Meter mitschleifte! Der Biker erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, mit denen er ins Krankenhaus eingeliefert wurde.
Der Busfahrer (58) wiederum erlitt leichte Verletzungen. Ob von den circa 20 Fahrgästen jemand verletzt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Laut dem Sprecher entfernten sich einige selbstständig von der Unfallstelle, ehe sie befragt werden konnten.
Die Polizei sucht im Zuge der Klärung des genauen Unfallhergangs nach diesen Fahrgästen und weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 04328-4299930 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro.
Titelfoto: Florian Sprenger