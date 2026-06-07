Pkw kracht bei heftigem Unfall gegen mehrere Bäume: Ein Mensch schwer verletzt

Witzwort - Heftiger Crash in Schleswig-Holstein : In der Nacht von Samstag auf Sonntag krachte eine Person mit ihrem Fahrzeug gegen mehrere Bäume.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag krachte ein Auto gegen mehrere Bäume. © Florian Sprenger

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach Mitternacht auf der B202 bei Witzwort im Kreis Nordfriesland, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen kam dabei ein Pkw alleinbeteiligt aus noch unbekannter Ursache in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei geriet die Person am Steuer ins Schleudern.

Durch den Kontrollverlust kracht der Wagen daraufhin gegen einen Baum, prallt an diesem ab und kollidiert im weiteren Verlauf noch mit einem zweiten Baum. Dort kam das Auto schließlich zum Stehen.

Die Wucht des Aufpralls war offenbar so hoch, dass die Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Mit dem Eintreffen der Feuerwehr konnte diese durch die Einsatzkräfte schließlich aus dem Pkw befreit werden.