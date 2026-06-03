Fahrer bei heftigem Unfall in Renault eingeklemmt, auch Kind verletzt
Groß Kummerfeld - Heftiger Unfall in Schleswig-Holstein: Am Mittwochmorgen krachte es in der Nähe von Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg). Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind. Auch Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Autofahrerin mit ihrem schwarzen Mitsubishi gegen 7.45 Uhr die K38 von Klein Kummerfeld in Richtung Groß Kummerfeld, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Wagen in einer Kurve nach links in den Gegenverkehr. Dort krachte sie zunächst seitlich in einen entgegenkommenden schwarzen Suzuki Vitara.
Der Suzuki geriet daraufhin nach rechts in den Seitengraben und kam dort schließlich zum Stehen. Der Fahrer des Suzuki war ein 58-jähriger Mann, der später mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Anschließend kollidierte die Unfallfahrerin frontal mit einem entgegenkommenden weißen Renault Mégane. Dabei handelte es sich um das nachfolgende Fahrzeug des Suzukis. Beide Fahrzeuge landeten schließlich ebenfalls im Seitengraben.
Unfall im Kreis Segeberg: Lebensgefahr noch nicht ausgeschlossen
In dem Renault befand sich ein 47-Jähriger, der nach Angaben der Feuerwehr zunächst in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Kurze Zeit später konnte dieser durch die Einsatzkräfte befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen und Verdacht auf Lebensgefahr in eine Klinik geflogen.
Dementsprechend waren am Unfallort auch zwei Hubschrauber im Einsatz. Die 37-jährige Unfallverursacherin zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu.
Mit ihr befand sich ein Kind im Fahrzeug, das durch den Unfall jedoch nur leicht verletzt wurde.
Für die Dauer des Einsatzes musste die Kreisstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.
Erstmeldung um 10.18 Uhr, aktualisiert um 12.26 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig