Radfahrer stürzt nach Firmenfeier: Hubschrauber landet im Stadion

Satrup - In der Nacht zu Samstag ist ein Radfahrer (52) nach einer Firmenfeier in Satrup (Kreis Schleswig-Flenburg) auf den Kopf gestürzt. Der Notarzt kam per Rettungshubschrauber und landete unter Flutlicht.

Der Rettungshubschrauber landete unter Flutlicht im Knud-Redlefsen-Stadion. © nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel

Gegen 0 Uhr wurden die Rettungskräfte auf das Firmengelände in die Mühlenstraße gerufen, bestätigte Satrups Ortswehrführer Mark Petersen gegenüber TAG24.

Der 52-Jährige soll alleinbeteiligt am Rande der Feier gestürzt sein und habe sich dabei Kopfverletzungen zugezogen.

Neben einem Rettungswagen aus Flensburg rückte auch der Rettungshubschrauber "Christoph Europa 5" mit einem Notarzt an Bord an.

Da sich der Pilot für eine Landung unter Flutlicht im Knud-Redlefsen-Stadion entschieden hatte, wurde der Verletzte mit dem Krankenwagen auf den Sportplatz gebracht.

Nach einer Untersuchung durch den Notarzt ging es für den 52-Jährigen mit dem Rettungswagen in eine Flensburger Klinik.