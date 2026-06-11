Horror-Unfall! Hyundai kracht frontal in Lkw, Fahrer stirbt

Gelting - Tragisch: Am Donnerstag ist ein 58-jähriger Mann bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Gelting im Kreis Schleswig-Flensburg ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen.

Auf der B199 bei Gelting sind am Donnerstagmorgen ein Hyundai und ein Lkw frontal zusammengestoßen. © nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel

Der Crash hatte sich gegen 8 Uhr auf der B199 zwischen Gelting und Gelting Lehbek ereignet, wie die Polizei mitteilte. Beteiligt waren demnach ein Lastwagen und ein Auto.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 58-Jährige die Bundesstraße mit seinem Hyundai in Richtung Kappeln, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet.

Dort kollidierte er frontal mit dem Lkw eines 60-Jährigen, der in Fahrtrichtung Flensburg unterwegs war. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Hyundai-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Der Sattelzug-Fahrer erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.

Die B199 musste infolge des Unfalls voll gesperrt werden, die Sperrung dauert an. Der Verkehr aus Richtung Kappeln wird über die Hauptkreuzung in Gelting umgeleitet, der Verkehr aus Flensburg in Gelting Lehbek abgeleitet.