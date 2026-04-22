Radfahrer bei schwerem Unfall von Auto erfasst: Mehrere Personen verletzt

Rickling/Wahlstedt - Schwerer Unfall in Schleswig-Holstein : Am Mittwochnachmittag wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst. Insgesamt zwei Personen wurden verletzt.

Am Mittwoch wurde in Schleswig-Holstein ein Radfahrer von einem Auto erfasst. © Florian Sprenger

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.12 Uhr auf der Neumünsteraner Straße zwischen Rickling und Wahlstedt, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24.

Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte der Sprecher jedoch nicht mitteilen. Fest steht: Die Autofahrerin wurde durch den Crash leicht verletzt und daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer hat sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zugezogen und wurde ebenfalls in eine Klinik eingeliefert.

Ein Reporter vor Ort sprach von Lebensgefahr seitens des Radfahrers. Diese Information konnte von dem Sprecher jedoch bislang nicht bestätigt werden.