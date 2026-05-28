Radfahrer von Auto erfasst: Drahtesel bei Frontal-Crash unter Fahrzeug eingeklemmt
Norderstedt - Schwerer Unfall am Donnerstagmorgen ganz in der Nähe von Hamburg: In Norderstedt wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst.
Der Vorfall ereignete sich gegen 6.35 Uhr, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen fuhr dabei eine 58-Jährige aus Norderstedt mit ihrem Wagen vom Bartelsgang kommend nach links in die Straße Glockenheide.
Dort kam der Autofahrerin ein 45-jähriger Radfahrer aus Quickborn entgegen. Beide Beteiligten versuchten noch, sich gegenseitig auszuweichen - allerdings ohne Erfolg.
Die Folge: frontale Kollision, so der Sprecher weiter. Durch den Aufprall fiel der Radfahrer zu Borden. Sein Rad wurde unter dem Auto der 58-Jährigen eingeklemmt.
Der 45-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin hingegen blieb unverletzt.
Ihr Wagen war trotz des Vorfalls weiterhin fahrbereit.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig