Radfahrer von Auto erfasst: Drahtesel bei Frontal-Crash unter Fahrzeug eingeklemmt

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Am Donnerstagmorgen wurde in Norderstedt ein Radfahrer von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Von Jana Steger

Norderstedt - Schwerer Unfall am Donnerstagmorgen ganz in der Nähe von Hamburg: In Norderstedt wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst.

Am Donnerstagmorgen wurde in Norderstedt ein Radfahrer von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.
Am Donnerstagmorgen wurde in Norderstedt ein Radfahrer von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.  © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Vorfall ereignete sich gegen 6.35 Uhr, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr dabei eine 58-Jährige aus Norderstedt mit ihrem Wagen vom Bartelsgang kommend nach links in die Straße Glockenheide.

Dort kam der Autofahrerin ein 45-jähriger Radfahrer aus Quickborn entgegen. Beide Beteiligten versuchten noch, sich gegenseitig auszuweichen - allerdings ohne Erfolg.

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Die Folge: frontale Kollision, so der Sprecher weiter. Durch den Aufprall fiel der Radfahrer zu Borden. Sein Rad wurde unter dem Auto der 58-Jährigen eingeklemmt.

Der 45-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin hingegen blieb unverletzt.

Ihr Wagen war trotz des Vorfalls weiterhin fahrbereit.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig

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