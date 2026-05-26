Zwei Tote nach Horror-Crash: Motorradfahrer kracht in Radfahrer

Ulsnis - Schlimmer Unfall in Schleswig-Holstein ! Bei Ulsnis kam am Montag ein Motorradfahrer von der Straße ab und krachte mit einem Radfahrer zusammen.

Der Motorradfahrer kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. © nordpresse mediendienst

Gegen 16.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Hestoft zwischen Brodersby-Goltolft und Ulsnis gerufen.

Ein 39-jähriger Motorradfahrer, der in Richtung Ulsnis unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache vor einer leichten Kurve von der Straße ab, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Der Motorradfahrer geriet auf den Rad- und Fußweg neben der K119 und kollidierte dort mit einem 57-jährigen Radfahrer, der in einer Gruppe unterwegs war.

Ein Großaufgebot an Rettern eilte zur Unfallstelle, darunter auch der Rettungshubschrauber "Christoph 42".

Ersthelfer hatten sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die von den eintreffenden Rettern fortgesetzt wurden. Doch für die beiden Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät.

Sie verstarben noch an der Unfallstelle.